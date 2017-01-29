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Van'da 2 avcı çığ altında kalarak can verdi

Van'ın Muradiye ilçesinde, çığ altında kalan 2 avcı hayatını kaybetti.

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Vanda 2 avcı çığ altında kalarak can verdi

Yakıncak Mahallesi'nde ava çıkan Ercan Akparan ve Yakup Kaya'dan haber alamayan yakınları, ayak izlerini takip ederek Adaklı bölgesine gitti.

İzlerin sona erdiği noktada çığ düştüğünü fark eden yakınları, kısa süreli aramanın ardından avcılara ait av tüfeği, bere ve poşeti buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler ile mahalle sakinleri, çığ altında kalmış olabilecekleri değerlendirilen Akparan ve Kaya için arama kurtarma çalışması başlattı.

Çalışmalar sonucu, çığ altında kalarak hayatını kaybettikleri anlaşılan Akparan ve Kaya'nın cesedine ulaşıldı.

Bölgeden alınan avcıların cesetleri, otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Kurumuna götürülecek.

Etiketler: Van, avcı, çığ, AFAD
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