Van'da 105 kilogram eroin ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Van-Gürpınar karayolu Kurubaş mevkisinde durdurdukları kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Lisa" ve "Şila"nın da kullanıldığı aramada, kamyonetin çeşitli bölmelerine gizlenmiş 33 kilo 187 gram eroin bulundu.

Sürücü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Ekipler, Gevaş ilçesi Van-Tatvan karayolunda durumundan şüphelenerek durdurdukları tırda yaptıkları aramada ise 72 kilo 326 gram eroin ele geçirdi.

Sürücü ile yanındaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren narkotik timleri, uyuşturucunun Hakkari'den gönderildiğini tespit etti.

Hakkari polisinin de katıldığı operasyonda olayla ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA