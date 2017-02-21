Van'da 10 kilo 14 gram afyon sakızı bulundu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri tarafından, Tuşba Sanayi Sitesi'ndeki kargo aktarma merkezinde, narkotik köpeği "Şila"nın da katıldığı aramada, koli içerisindeki giysilerin arasına gizlenmiş 10 kilo 14 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için kargoyu kapatarak alıcısının bulunduğu İstanbul'daki adrese gönderdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yapılan çalışma sonucu alıcı E.D, kargoyu teslim alırken yakalandı.

Gözaltına alınan E.D'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, uyuşturucuyu İstanbul'a gönderen F.C'nin yakalanması için çalışma devam ediyor.