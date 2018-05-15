Van'da 1 ayda 408 göçmen yakalandı

Yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyrukluların seyahat ve ikamet etmelerini sağlamak amacıyla sahte belgeler hazırlayan suç şebekesine operasyonlar düzenlendi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce 14 Nisan-15 Mayıs tarihlerinde yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 408 kaçak ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 8 şüpheli yakalanmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, 3'ü tutuklanmıştır. Kaçaklar ise gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir."

Kaynak: AA