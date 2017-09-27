Van ve Mardin'de 2 terörist teslim oldu

Van'ın Başkale ve Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde bölücü terör örgütünden kaçan 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Genelkurmay Başkanlığından, dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Van'ın Başkale ve Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde bölücü terör örgütünden kaçan 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, bir kalaşnikof piyade tüfeği, 10 şarjörü ile 182 fişeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi, 8 işbirlikçi gözaltına alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tespit edilen bir sığınak içerisinde 200 gram amonyum nitrat, 15 tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.