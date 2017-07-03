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Van ve Hakkari'den acı haber

Van'da, bir güvenlik korucusu şehit oldu, bir güvenlik korucusu yaralandı. Hakkari'de saldırıda yaralanan asker sevk edildiği hastanede şehit düştü.

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Van ve Hakkariden acı haber

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında bir asker şehit oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Güven Dağı bölgesi güneyinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralı askerin sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü bildirildi.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Van'da terör saldırısı: 1 şehit, 1 yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerce araziye tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu bir güvenlik korucusu şehit oldu, bir güvenlik korucusu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Tendürek Dağı bölgesinde dün gece terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada güvenlik korucuları İsmail Deniz ve Emrullah Çiçek yaralandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılan güvenlik korucularından Deniz, şehit oldu, Çiçek'in tedavisi sürüyor.

Etiketler: Van, terör saldırısı, şehit, Hakkari, eyp, el yapımı patlayıcı
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