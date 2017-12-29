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Buradasınız : » » Van Valiliği'nden bir ay boyunca gösteri ve yürüyüş yasağı

Van Valiliği'nden bir ay boyunca gösteri ve yürüyüş yasağı

Van'da vatandaşların can ve mal güvenliğini koruması için valilik tarafından gösteri ve yürüyüşlere yasak getirildi.

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Van Valiliğinden bir ay boyunca gösteri ve yürüyüş yasağı

İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amaçlanarak gösteri ve yürüyüşler bir ay boyunca yasaklandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, uğurlama gibi etkinlikler hariç, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1. maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikler, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı dağıtılması ve pankart/afiş asılması, 30 Aralık'tan geçerli olmak üzere 30 gün süreyle mülki idare amirliklerinin (merkez ilçelerde valilik, dış ilçelerde kaymakamlıklar) iznine bağlanmıştır."

Gerçekleştirilmesi izin şartına bağlanan her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik izletilmesi ve kamera gibi araçlarla kayıt altına alınmasına izin verildiği aktarılan açıklamada, "Basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni gibi eylem ve etkinlikler de 30 Aralık'tan geçerli olmak üzere 30 gün süreyle yasaklanmıştır." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: yürüyüş, Van, gösteri
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