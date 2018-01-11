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Van merkezli DEAŞ operasyonu: 7 tutuklama

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Van merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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Van merkezli DEAŞ operasyonu: 7 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 28 Aralık 2017'de Van merkezli Diyarbakır ve Mardin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilere eş zamanlı operasyon

Açıklamada, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle bağlantılı şahıslara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda Van'da 13, Diyarbakır'da 9 ve Mardin'de bir olmak üzere 23 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 7'sinin tutuklandığı, 16'sının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Etiketler: operasyon, DEAŞ
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