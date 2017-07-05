Van merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu: 25 gözaltı

Van merkezli 9 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 25 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlükleri ekipleri, Van merkezli Ağrı, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bingöl, Adıyaman, Denizli ve Mardin'de meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi ve terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Van merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 25 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.