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Buradasınız : » » Van Gölü'ne 'Sahil Kordonu' projesi

Van Gölü'ne 'Sahil Kordonu' projesi

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Edremit Belediyesi, vatandaşların Van Gölü'nden daha fazla faydalanması için "Sahil Kordonu" projesini hayata geçirecek.

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Van Gölüne Sahil Kordonu projesi

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Edremit Belediyesi, vatandaşların Van Gölü'nden daha fazla faydalanması için "Sahil Kordonu" projesini başlatacak.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, projeyle, halkın yıllardır hayalini kurduğu sosyal tesislere kavuşması hedefleniyor.

Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Kaymakam Atıf Çiçekli, ilçede yaz mevsiminde dönüşümün başlayacağını belirtti.

"Halkımızı Edremit'in yeni yüzüyle buluşturacağız"

Vatandaşların Van Gölü'nden daha fazla faydalanması için "Sahil Kordonu" projesi hazırlandığını ifade eden Çiçekli, şunları kaydetti:

"İlk etabımız 2,5 kilometre olacak. Bu etapta ışıklandırma, yürüyüş ve bisiklet yolları, tartan pist, ağaçlandırma, banklar ve kafeteryalar ile sosyal donatı alanları oluşturacağız. Anlayacağınız halkımızın artık Van Denizi ile bütünleşmesini sağlayacağız. Bunun için büyük çaba sarf ediyoruz. İnşallah yaz aylarında halkımızı Edremit'in yeni yüzüyle buluşturacağız."

Çiçekli, Van Gölü kıyısına plajlar yapmayı planladıklarını bildirdi.

 

Etiketler: van gölü sahil kordonu
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