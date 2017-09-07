  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.425
    EURO 4.099
  • BIST 109650.05
    ALTIN 147.389
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Van Gölü'ne arıtma tesisi müjdesi

Van Gölü'ne arıtma tesisi müjdesi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, Van Gölü'nün yeni arıtma tesisinin projesinin hazırlandığını ve 2019'da tamamlanacağını bildirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Van Gölüne arıtma tesisi müjdesi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılmasını sağlayacak yeni arıtma tesisinin projesinin hazırlandığını ve 2019'da tamamlanacağını bildirdi.

Eski arıtma tesisi ve yeni tesisin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Vali Zorluoğlu, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş'tan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Yaşar ve Fazıl Tamer ile tesisleri gezen Zorluoğlu, kentin ekonomisine ve turizmine büyük katkısı olan Van Gölü'nü korumak için gereken çabayı göstereceklerini söyledi.

"Van Gölü hep mavi kalacak"

Van Gölü'nün, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli göllerinden biri olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anki arıtma tesisi yaklaşık 30 yıl önce yapılmış bir yer ve artık mevcut ihtiyacı karşılayamıyor. Ne yazık ki buraya gelen atık suyun üçte ikisi de göle akıyor. Bu da Van Gölü için ciddi bir sorun. Van Gölü'nün korunması amacıyla yeni arıtma tesisimizin startını verdik. Projemiz hazır, maddi kaynağını da İller Bankasından aldık. Projeye güneş enerjisi tesisini entegre ettik. İnşallah tesisimiz 2019 yılında hizmete girecek."

Zorluoğlu, "Van" denilince ilk akla Van Gölü'nün geldiğini ifade etti.

Bu güzelliğe sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Zorluoğlu, "Çünkü Van Gölü güzelliği kadar, Van'ın ekonomisi için de bir değer. Her yıl binlerce kişi bu güzelliği görmek için kentimize geliyor. Gölde çok güzel sahillerimiz mavi bayraklı plajlarımız var. Hedeflerimiz büyük. Van'ı ve Van Gölü'nü dünyaya tanıtmak istiyoruz. İnşallah Van Gölü hep böyle masmavi kalacak." diye konuştu.

Etiketler: van gölü, Arıtma tesisi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER