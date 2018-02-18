Van Gölü’nde yaşayan inci kefali balığı tescillendi

Hamsi ve kaya balığı ile birlikte inci kefali balığının da tescillenmesi Van’da olumlu tepkilere neden oldu. Hamsi yerel adıyla “Karadeniz hamsisi” olarak tescillenirken, balık “vücudunun sırt kısmı siyaha yakın yeşilimsi, karın kısmı gümüşi beyaz ve yan tarafları parlak” şeklinde tarif edildi. Karadeniz hamsisinin standart boyu dişilerde minimum 8, maksimum 10,72 santimetre, erkeklerde ise minimum 8, maksimum 9,22 santimetre olarak belirlendi. Komite, “doktor balık”, “yağlı balık”, “kaya balığı”, “Kangal balığı” ve “kırbaki” olarak bilinen garra rufa ile yayılım alanı Van Gölü havzası olan inci kefalini de tescilledi.

İnci kefalinin tescillenmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “Şu anda Van Gölü'nde Van Gölü balıkçıları ile birlikteyiz. Burada yaklaşık 20-30 sene önce Van Gölü'ndeki inci kefali yalnızca Van'da yaşayan insanlar haberdardı. İnci kefali sadece Vanlıların bildiği bir değer. Fakat 1990'ların başında Prof. Dr. Mustafa Sarı tarafından başlatılan çalışmalar ile inci kefali yok olmaktan kurtarılarak bir dünya markası haline getirildi. Bu geldiğimiz gün itibariyle yapılan çalışmalarla beraber artık inci kefali Prof. Dr. Mustafa Sarı'nın çalışmaları sonucunda bölgede 14 bin insanın geçimini sağladığı ve yıllık 12 milyon doları aşkın ciroya sahip bir değer oldu” dedi.





“İnci kefali balığı tescillendi”

İnci kefalinin yıllar içerisindeki bu yükselişinin halen devam ettiğini ifade eden Akkuş, “Bildiğiniz gibi 16 Şubat 2018 tarihi itibariyle sevindirici bir haber aldık. İnci kefali Prof. Dr. Mustafa Sarı tarafından üretilen veriler kullanılarak ülkemizde tescillenen üç balıktan birisi oldu. İnci kefali balığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından tescillenmiş oldu. Ülkemizde üç balık tescil edildi. Bunlardan biri hamsi, diğeri ise doktor balık, diğer adıyla yağlı balık, diğeri ise inci kefali balığı. Bölgemiz adına, balık adına çok sevindirici bir haber” diye konuştu.





“Koruyamadığımız her bir değer yok olmaya mahkumdur”

Akkuş, “Van Gölü'nün bölge ekonomisine katkısı, değeri daha da yükselmiş olacak ve inci kefali balığı bu yükselişi daha da devam etmiş olacak. İnci kefalinin tescillenmesi ile beraber inci kefalinin boyu Van Gölü havzasına ait olduğu, Van Gölü'ne ait olduğu bir kez daha onaylanıyor. Bu balığın tanıtımına ve korunmasına çok büyük bir katkı sağlıyor. Çünkü koruyamadığımız her bir değer yok olmaya mahkumdur. Bununla beraber artık inci kefalinin gerek ekoturizmin, gerekse bölge balıkçılığına katkısının daha da artmasını bekliyoruz. Artık inci kefali tescilli bir haldedir ve inci kefali ile ilgili yapılan koruma çalışmaları çok daha büyük bir önem arz etmektedir” dedi.

Kaynak: İHA