Van Gölü'nde inci kefalinin zorlu yolculuğu başladı

Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da zorlu bir yolculuğa çıkıyor.

Gölün tuzlu ve sodalı suyundan nehirlerdeki tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan milyonlarca inci kefalinin yolculuğunu görmek için birçok kişi kente geliyor.

Balık göçünün ilk başladığı Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı'na gelen ziyaretçiler, suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışan balıkların eşsiz yolculuğuna tanık oluyor.

İnci kefalinin neslinin korunması için güvenlik güçleri de kaçak avcılara karşı akarsu kenarlarını sürekli denetliyor.

"Bölgenin ekonomisine önemli katkı sağlıyor"

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, her yıl balık göçüyle muhteşem görüntülerin ortaya çıktığını söyledi.

İnci kefalinin bölge için değerinin her geçen gün arttığını ifade eden Akkuş, "İnci kefali bölgenin ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Eğer insanları bu bölgeye çekebilirsek inci kefali ekoturizm için yeni bir adres olacak" dedi.

"İnci kefali bir mücadelenin ve başarının ismidir"

Akkuş, balık göçünün yaşandığı güzergahlarda yeni gözlem merkezlerinin yapılmasıyla ziyaretçi sayısının artacağını belirterek, açıklamalarına şöyle devam etti:

"İnci kefaline sahip çıkalım. Üreme dönemlerinde balığın kaçak avcılığını önleyelim. Eğer bu dönemde avcılığı önler ve derelerde daha çok balık görebilirsek birkaç yıl içerisinde binlerce insanın buraya akın ettiğini göreceğiz. İnci kefali her geçen yıl büyüyen bir değer ve turizme katkısı da artıyor. Dünyanın hiç bir yerinde binlerce balığı zıplarken bir arada görmek mümkün değil. Dolayısıyla ülkemizde ve dünyanın diğer yerlerinde yaşayan insanları bu mevsimde Van'daki inci kefalinin muhteşem göçüne şahitlik etmeye davet ediyoruz. İnci kefali bir mücadelenin ve başarının ismidir. Kendi boyunun onlarca katı büyüklüğündeki kayaları sabırla ve defalarca atlayarak geçiyor."

Kaynak: AA