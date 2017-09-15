Van Gölü plaj olacak kadar temiz

Yüzüncü Yıl Üniversitesince (YYÜ) yapılan araştırma sonucunda, Van Gölü'nde herhangi bir kirliliğin yaşanmadığı tespit edildi.

"Van Gölü'nün Mikrobiyolojik, Fiziksel, Kimyasal ve Radyoaktif Kirlilik Düzeyinin Araştırılması" çalışmasının sonuçları, YYÜ Senato Toplantı Salonu'nda açıklandı.

Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Erdal Öğün, Van Gölü'nde yaptıkları incelemelerde, bölgede yaşayan canlılar açısından alarm durumunda bir riskin oluşmadığını belirlediklerini söyledi.

Gölün kirlilik düzeyinin uzun yıllardır tartışıldığını anlatan Öğün, "Şu ana kadar yapılmış çalışmalar kısmi ölçeklidir. Bu ise güdümlü ve kapsamlı multidisipliner bir projedir. Proje kapsamında Van Gölü'nün tümünü örnekleyecek şekilde 10 kilometrekare sanal karelerden toplanan, su ve sediment numunelerinin, mikrobiyolojik, hidrojeokimyasal ve radyoaktivite düzeylerini araştırdık." dedi.

"Plaj amacıyla rahatlıkla kullanılabilir"

Gölden alınan numunelerin analizinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını dile getiren Öğün, şöyle devam etti:

"46 istasyonlardan alınan su numuneleri, mikrobiyolojik kalite açısından Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği'nde belirtilen, yüzme ve rekreasyon amacıyla kullanılan suların sağlaması gereken kalite kriterleri tablosu ile mikrobiyolojik parametrelerle uyum içerisindedir. Mikrobiyolojik, fiziksel, ki̇myasal ve radyoaktif açıdan Van Gölü'nde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir. Yani halkımız Van Gölü'nü sahil ve plaj amacıyla gönül rahatlığıyla kullanabilir."