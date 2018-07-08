Van Gölü kıyısında ikinci halk plajı açıldı

Van Edremit'e yapılan halk plajı için belediye ekipleri yaklaşık bir ay hummalı çalışma yürüttü. Ekipler, mahallede kaçak işletmelerin bulunduğu 15 bin metrekare çevresinde ve sahil kısmında bazı çalışmalar yaparak burayı sosyal tesise dönüştürdü.

Kafe, kantin, dinlenme alanı, aileler ve kadınlar için özel bölümlerin bulunduğu halk plajı için Edremit Belediyesi parasailing, jet ski, kano, şezlong, şemsiye, duş kabini, yüzen platform ve güvenlik bariyerleri satın aldı.

Güvenlik görevlileri ve cankurtaranın görev yapacağı tesiste, oyun parkı ve otopark da var.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli açılış sonrası yaptığı konuşmada, Edremit’in hem bölgenin hem de Van'ın vitrini durumunda olduğunu, dolayısıyla bu vitrine uygun bir perspektif çizerek ona göre projeleri hayat geçirdiklerini söyledi.

Buradaki kalabalığın, insanların plaja ne kadar ihtiyacı olduğunu gösterdiğini belirten Çiçekli, şunları anlattı:

"Artık Van'ın, Edremit'in, turizmiyle buranın nimetleriyle ve bunun gibi diğer altyapı imkanlarıyla ilgi çekici noktaların genişlemesiyle buradaki insanlarımızın bu nimetlerden faydalanmasıyla adının duyurulmasını istiyoruz. Talihsizliklerle terörle ve diğer arzu etmediğimiz olayların Van'ın ve Edremit'in anılmasını istemiyoruz. Burada yaşayan insanlarımızın turizm pastasından, dünyanın nimetlerinden, hayatın güzelliğinden daha fazla istifade etmelerini sağlayacak ve bu kente inşallah en güzel katkıları gerçekleştiririz."

Açılışa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sabri Erdem ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA