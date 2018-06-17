Van Gölü havzasında kuş popülasyonu canlandı

Türkiye'nin sulak alanlarının beşte birini oluşturan Van Gölü havzasında barınan farklı kuş türleri, ziyaretçilerine unutulmayacak güzellikler sunuyor.

Kuş bilimi açısından da bilim insanlarının araştırmalarını tercih ettiği alanların başında gelen havza, flamingo, kuğu, dikkuyruk, uzun bacak, kılıçgaga, balıkçıl, halkalı cılıbıt, sakar meke gibi narin türlere ev sahipliği yapıyor.

Her dönem farklı kuş türleri gözlemlenebiliyor

Kuşların göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle her dönem farklı kuş türlerinin gözlemlenebildiği bölgenin, tüm dünyaya tanıtılması amacıyla her yıl festivaller düzenleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü de sulak alanların bulunduğu bölgede, kuşların sıkıntılarla karşılaşmadan beslenebilmeleri, doğal yaşam alanlarının korunması ve rahatlıkla üreyebilmeleri için gerekli önlemleri alıyor.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Durmuş, bu yıl özellikle Erçek Gölü çevresinde yerli ve göçmen türlerin sayılarında artış yaşandığını söyledi.

"Bu yıl yağışların fazla olması kuş türlerine yarar sağladı"

Bu yıl yağışların beklenenden fazla olmasının kuş türlerine yarar sağladığını anlatan Doç. Dr. Durmuş, şu bilgileri verdi:

"Kısa süre önce üniversitemizden öğrencilerimizle ders kapsamında bölgede incelemelerde bulunduk. Bu yıl yağışların fazla olmasından dolayı bitki örtüsü daha canlı ve tatlı su miktarı da fazla. Bu nedenle tür sayısı ve popülasyonu iyiydi. Rahatlıkla beslenip üreyebiliyorlar.

Yolun alt ve üst kısmındaki su birikintilerinde bile hayvanları görmek mümkün. Oralarda da beslenebiliyorlar. Stres ve tehdit faktörü yoktu. Bu yıl türlerin sayısında da önemli bir artış gözlemlenebiliyor. Erçek bölgesinde kuşları tehdit eden faktörler her yıl daha da azalıyor. Bu da kuşların daha stressiz üremelerini ve beslenmelerini sağlıyor."

Bölgedeki yerel halkın ve turistlerin bölgenin korunması konusunda daha duyarlı davrandığını belirten Durmuş, bunun devam etmesiyle bölgedeki kuş türlerinin artacağını, buna bağlı olarak daha çok tanınacağını söyledi.

Kaynak: AA