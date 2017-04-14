  • 14 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.677
    EURO 3.907
  • BIST 89701.36
    ALTIN 151.978
Buradasınız : » » Van-Bahçesaray yoluna çığ düştü

Van-Bahçesaray yoluna çığ düştü

Van'da çığ düşmesi sonucu kapanan Van-Bahçesaray karayolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Van-Bahçesaray yoluna çığ düştü

Van'da çığ düşmesi sonucu kapanan Van-Bahçesaray karayolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Bahçesaray ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Karabet Geçidi'nde etkili olan sağanak ve karın ardından Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 saatlik çalışma sonucu yolu ulaşıma açtı.

Bölgenin kardan temizlenmesiyle araçlarında mahsur kalan, aralarında AFAD görevlilerinin de bulunduğu 15 kişi yoluna devam etti.

Ekipler, etkisini sürdüren sağanak nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda tedbir amacıyla bekletiliyor.

Etiketler: van bahçesaray yolu, van çığ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER