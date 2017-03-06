Valizinden 998 adet uyuşturucu hap çıktı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan yolcu otobüsü ile Samsun'un Terme ilçesinde piyasaya sürülmek üzere çok miktarda uyuşturucu hap getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yolcu otobüsünü takip eden ekipler, Terme ilçesindeki dinlenme tesisinde araçtan inen Osman Ç. (28) ve şüpheliyi karşılamaya gelen kardeşi Kadir Ç'yi (24) yakaladı.

Osman Ç'nin valizinde yapılan aramada 998 uyuşturucu hap ile kardeşi Kadir Ç'nin aracı ve iş yerinde 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla, zanlıların kuzeni Caner Ç'yi (24) de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

Bu arada, il genelinde son 10 günde yapılan uyuşturucu operasyonlarında, 44 olayda yakalanan 75 şüpheliden 12'sinin tutuklandığı, 2 bin 503 gram esrar, 3 bin 7 uyuşturucu hap, bin 18 gram sentetik uyuşturucu ve 3,39 gram kokain ele geçirildiği öğrenildi.