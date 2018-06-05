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Valizden 9 çeşit canlı hayvan çıktı

Sahibi tarafından Rusya'da teslim alınmayan ve İstanbul'a gönderilen valizin içinden kaplumbağa, yılan ve akreplerden olaşan 9 çeşit canlı hayvan çıktı.

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Valizden 9 çeşit canlı hayvan çıktı

Vietnam'dan İstanbul aktarmalı Rusya'ya giden V.E. isimli yolcu, Rusya'da uçaktan indikten sonra valizini almadı. Bunun üzerine yetkililer valizi sahipsiz olduğu gerekçesiyle uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geri gönderdi.

Gümrük ekiplerine götürülerek X-RAY cihazında incelenen valizde aralarında yılan, akrep, kurbağa, kertenkele ve kaplumbağanın da olduğu 9 çeşit canlı hayvan çıktı.

Gümrük ekipleri bunun üzerine valizden çıkan canlı hayvanları tarım müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kaynak: DHA

Etiketler: yılan, valiz, rusya, kaplumbağa, İstanbul, canlı hayvan, Akrep
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