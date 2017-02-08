Valinin adını kullanarak dolandıranlar yakalandı

Kendilerini Kars Valisi Rahmi Doğan olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 kişi Çorum'da yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, M.S'yi özel bir GSM şirketine ait hattan arayan ve kendisini Kars Valisi Rahmi Doğan ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Bey olarak tanıtarak 6 bin lirasını alanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Olayda kullanılan GSM hattının herhangi bir kaydının bulunmaması üzerine paranın yatırıldığı banka hesabına ait IBAN numarasının incelenmesi sonucu zanlının kayıtlı adresinin Çorum merkez olduğu belirlendi.

Çorum Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri ile irtibata geçirilerek yapılan koordineli çalışma sonucu banka hesabının sahibi A.T. yakalandı.

A.T. ile irtibatlı olduğu tespit edilen F.Ş. de aynı ilde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. tutuklanırken, F.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.