Valilikler uyardı! Yazlık ve yayla evleri olanlar dikkat!

Burdur Valiliği, yayla evleri ile yerleşim yerlerinden uzakta bulunan yazlık evlerin suçlular tarafından kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların özellikle yaz aylarında hafta sonu veya tatil günlerinde yayla ve yazlık evleri kullandıkları belirtildi.

Açıklamada, terör suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan şahısların bu evleri kullanabileceklerine vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Aranan şahısların yazlık ve yayla evlerinde saklanabilecekleri göz önünde bulundurularak, gerekli tedbirlerin alınması ve vatandaşlarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Yayla evleri ve yazlık olarak kullanılan yerleşim yerlerinden uzaktaki bu evlerde dikkati çeken durumlar ve kişiler olduğunda güvenlik güçlerine bildirilmesi, suçluların yakalanması açısından önem arz etmektedir."

Gümüşhane Valiliği'nin açıklaması

Gümüşhane Valiliği, vatandaşları boş yayla evleri ve yazlık olarak kullanılan yerleşim yerlerinde yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle il genelinde huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla operasyonları aralıksız devam ettirdiği belirtildi.

Operasyonel faaliyetler sonucu zor durumda kalan teröristlerin, yayla ve meralardan gıda başta olmak üzere her türden yaşam malzemesini çalabileceklerinin değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle vatandaşlarımızın boş yayla evleri ve yerleşim yerlerinden uzakta yazlık olarak kullandıkları evlerinde gıda ve yaşam malzemesi bırakmamaları, teröristlerin bölgemizde barınamaması ve terörle mücadelenin başarıya ulaşması açısından önem arz etmektedir."

Mardin Valiliği de uyardı

Mardin Valiliğince, yayla evleri ve yazlıklarda gıda maddesi bırakılmaması uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü mensuplarının, yerleşim yerlerinden uzakta yayla evi ve yazlık olarak kullanılan konutlardan hırsızlık yaparak gıda ile benzeri yaşam malzemesi temin etmeye çalıştıkları belirtildi.

İl genelinde yerleşim yerlerinden uzaktaki yazlık, bağ ve yayla evi ile benzeri şekilde kullanılan tüm yapılarda yiyecek ve içecek türü malzemelerin bırakılmaması hususunun terörle mücadele kapsamında önem taşıdığı bildirildi.

Açıklamada, konuya duyarlılık gösterilmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA