Valilik uyardı! Yazlık ve yayla evleri olanlar dikkat!

Burdur Valiliği, yayla evleri ile yerleşim yerlerinden uzakta bulunan yazlık evlerin suçlular tarafından kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların özellikle yaz aylarında hafta sonu veya tatil günlerinde yayla ve yazlık evleri kullandıkları belirtildi.

Açıklamada, terör suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan şahısların bu evleri kullanabileceklerine vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Aranan şahısların yazlık ve yayla evlerinde saklanabilecekleri göz önünde bulundurularak, gerekli tedbirlerin alınması ve vatandaşlarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Yayla evleri ve yazlık olarak kullanılan yerleşim yerlerinden uzaktaki bu evlerde dikkati çeken durumlar ve kişiler olduğunda güvenlik güçlerine bildirilmesi, suçluların yakalanması açısından önem arz etmektedir."

Kaynak: AA