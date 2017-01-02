Valilik, 'sahte sosyal medya hesapları'na karşı uyardı

İstanbul Valiliği, son zamanlarda valilik ve İstanbul Valisi Vasip Şahin adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, son zamanlarda İstanbul Valiliği ve İstanbul Valisi Vasip Şahin adına açılan sahte sosyal medya hesapları üzerinden kişi ve kurumsal görseller kullanıldığı belirtildi.

Bu hesaplardan yapılan birtakım yanıltıcı paylaşımlarla vatandaşların yanlış bilgilendirildiğinin görüldüğü aktarılan açıklamada, "Kurumsal hesaplar üzerinden hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan evrak, telefon numarası gibi bilgiler talep edilmemekte, birtakım vaatler içeren mesaj gönderimi ve paylaşımlar yapılmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Valilikle ilgi haber, duyuru ve açıklamaların, resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından yapıldığı hatırlatılan açıklamada, bu sebeple "http://www.istanbul.gov.tr" internet adresi ile "@vasipsahin", "@TC_istanbul" twitter hesapları, "facebook.com/istanbulvaliligi", "facebook.com/vasipsahin34" ve "instagram.com/tc_istanbul" sosyal medya hesapları dışında yapılan paylaşımlara, vatandaşların itibar etmemesi uyarısında bulunuldu.