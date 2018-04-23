Vali koltuğuna oturan minikten belediye başkanına talimat: Lunaparka girişler ücretsiz olsun

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 98. yılı nedeniyle koltuğunu Hüseyin Ak İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ülkü Dila Eke’ye bıraktı.

Eke, 23 Nisan hakkında düşüncülerini paylaştıktan sonra, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i aradı. Eke, çocuk bayramı kapsamında bir gün ücretsiz olan lunaparkta izdiham yaşandığını söyleyerek, girişlerin bir hafta ücretsiz yapılmasını istedi.

Emniyet Müdür Vekili Ramazan Taşır’ı da arayan Eke, 23 Nisan etkinliklerinin yapıldığı tüm alanlarda güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığını sordu.

Vali Münir Karaloğlu ise, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayıp Eke’ye hediyeler verdi.

Tören daha sonra Karaalioğlu Parkı’ndaki halk oyunları ve çeşitli yarışmalarla devam etti.

Kaynak: İHA