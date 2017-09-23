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Buradasınız : » » 'Vakit varken bu tarihi hatadan dönmelerini diliyoruz'

'Vakit varken bu tarihi hatadan dönmelerini diliyoruz'

Şahin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referanduma ilişkin, "Henüz vakit varken bu tarihi hatadan vazgeçmelerini, dönmelerini diliyoruz." dedi.

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Vakit varken bu tarihi hatadan dönmelerini diliyoruz

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şahin, "IKBY 25 Eylül'de bir referandum kararı aldı. Bu referandumun gayrimeşru ve kabul edilemez olduğu hususunun altını çizmek istiyorum. Bu referandumun bölgenin barışı, huzuru, istikrarı için çok ciddi bir tehdit olduğunun bilinmesini istiyoruz. Eğer bu referandum gerçekleştirilirse bunun çok ciddi siyasi, ekonomik ve askeri sonuçları olacaktır. Henüz vakit varken bu tarihi hatadan vazgeçmelerini, dönmelerini diliyoruz. Aksi takdirde ülkemizin de içinde yer aldığı bölge açısından çok endişe verici bir gelişme olacaktır." şeklinde konuştu.

Etiketler: AK Parti, Fatih Şahin
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