Uzungöl'de teleferik çalışmaları 3 ay sonra başlayacak

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de, Haroskomları mevkisi ile Sarıkaya Yaylası arasındaki 3 bin 540 metrelik hatta kurulması planlanan teleferik için hazırlanan projeye, ilgili bakanlıklarca onay verildi.

Uzungöl Teleferik İnşaat Turizm ve Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi ortağı olan Trabzonlu iş adamı Şükrü Fettahoğlu, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, şirketi 23 Aralık 2012'de, Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl Mahallesi'nde teleferik projesini hayata geçirmek için Dubaili bir iş adamı ile kurduklarını söyledi.

Çalışmaların devam ettiği dönemde iş adamının projeden çekildiğini belirten Fettahoğlu, projeyi uygulayacak Avusturya kökenli firmanın Türkiye distribütörü de olan firma ile yollarına devam ettiklerini anlattı.

Şükrü Fettahoğlu, teleferik projesinin ihalesinin 13 Nisan 2014'de gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü ile noterden işletme sözleşmesi imzalandı. Sözleşme 6 Aralık 2016'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı ve askı süresinin ardından 14 Şubat 2017'de kesinleşti." dedi.

Teleferik hattının 3 bin 540 metre uzunluğunda olacağını vurgulayan Fettahoğlu, "2 yıl 7 aylık mücadelenin ardından ruhsatını aldığımız 12 milyon 300 bin avro maliyetli tesisin faaliyete geçmesiyle, kışın adeta ölü olan Uzungöl'ü uyandırmayı hedefliyoruz. Teleferik ile yaz mevsiminde günlük 7 ila 10 bin kişiyi taşımayı planlıyoruz. Kış döneminde ise günlük 2 bin kişiye hizmet vereceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Şükrü Fettahoğlu, projede emeği bulunan Trabzon'un evladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki başta olmak üzere diğer ilgililere teşekkür ederek, projenin başlamasında büyük emeği olan merhum Trabzon Valisi Recep Kızılcık'ı da rahmetle andığını dile getirdi.

"Çalışma başladıktan bir yıl sonra birinci ve ikinci istasyon arası faaliyete geçecek"

Uzungöl'ü yılda ortalama 3 milyon turistin ziyaret ettiğini anlatan Fettahoğlu, şöyle devam etti:

"Proje çalışmaları öncesinde, 2 bin 700 kişinin katılımıyla bir araştırma yaptık. Bu kişilere, 'Uzungöl'de teleferik olsa biner misiniz?' diye sorduk. Katılımcılardan sadece 32'si 'yükseklik korkum var, binemem' dedi. Dolayısıyla Uzungöl'ü ziyaret eden hemen hemen herkesin teleferiğe bineceğini tahmin ediyoruz. Birinci ve ikinci istasyon arasında 100'er kişi taşınacak. İkinci ve üçüncü istasyon arasında ise 40 gondol hizmet verecek."

Şükrü Fettahoğlu, bölgeye bu yıl yoğun kar yağdığını da belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle çalışmalara başlamak için karın erimesini bekliyoruz. Tahminlerimize göre, çalışmalara mayıs ayında, yani 3 aylık dönem içinde başlayabileceğiz. Çalışma başladıktan bir yıl sonra birinci ve ikinci istasyon arası faaliyete geçecek. 1,5 yıl sonra da inşallah ikinci ve üçüncü istasyon arasını hizmete açacağız. Turistler, önümüzdeki yıl yaz aylarından itibaren hizmete girecek teleferik sayesinde Uzungöl'ü ve çevredeki yaylaların eşsiz güzelliğini kuş bakışı görebilecek."

Fettahoğlu, 74 yaşında olduğunu ifade ederek, noter tasdikli vasiyetnamesinde teleferik şirketindeki hissesine düşen geliri, milli eğitime ve insan yetiştirmeye harcayacak kurumlara bağışladığını vurguladı.

Teleferik ücretlendirmesi noktasında fiyat vermek için henüz erken olduğuna işaret eden Şükrü Fettahoğlu, "Tahminen 20 lira olabilir. İniş ya da çıkışta ücret alınmamasını düşünüyoruz. Bunlar daha sonra netlik kazanacak." şeklinde konuştu.

Uzungöl'deki fiyatlandırma sorunu

Fettahoğlu, 47 yıllık bir seyahat şirketinin de sahibi olduğunu dile getirerek, Uzungöl'de yaşanan fiyat belirsizliği ve düşük hizmet kalitesi gibi konulara da dikkati çekti.

"Fiyatlara standart getirilsin, bayramlarda millet soyulmasın." ifadesini kullanan Şükrü Fettahoğlu, alınacak tedbirler sayesinde işletmelerin yılda 2-3 ay gelir elde ettiği dönemin 6-7 aya uzayacağını, böylece adaletsiz ücret uygulamalarının ortadan kalkacağını savundu.

Fettahoğlu, Uzungöl'deki borçlu işletmelerin yaklaşık yüzde 80'inin Arap firmalar tarafından sezonluk kiralandığını, ardından fahiş fiyatlara yine Araplara satıldığını ileri sürerek, "Arap turistleri yine Arap firmaları kandırıyor. Bu ve buna benzer sorunların çözümü için ilgili kurumları harekete geçmeye davet ediyorum." dedi. AA