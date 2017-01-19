Uzungöl kışın da misafirlerini bekliyor

Türkiye'nin ve Trabzon'un en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Çaykara ilçesindeki Uzungöl, kış aylarında da muhteşem manzarası ile adeta göz kamaştırıyor.

Bölgeyi kaplayan çam ağaçları ve yemyeşil bitki örtüsü, yaban hayatı, temiz havasıyla ilgi gören Uzungöl, beyaz örtüsüyle ayrı bir güzelliğe bürünürken, donmuş göl yüzeyi de bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler ile yöre halkının ilgisini çekiyor.

Kış aylarında yöreyi daha çok muhteşem manzarası ile Uzungöl'de sessizlikle baş başa kalmak isteyen vatandaşlar ziyaret ederken, özellikle göl çevresindeki işletme sahipleri kış turizminin daha da aktif olmasını istiyor.

Otel işletmecisi Mehmet İnan, Uzungöl'ün kış döneminde yaz aylarından daha güzel bir görüntüye sahip olduğunu savunarak, "Kış turizminde istediğimiz seviyelere ulaşmak istiyoruz." dedi.

Uzungöl'e yazın tatil için ailesiyle birlikte geldiğini bildiren Heba Özbey ise "Ben Ürdünlüyüm. Yaz ayında Uzungöl'e geldik, ancak kışın özellikle gelmek istedik çünkü ailem burayı çok beğendi. Uzungöl'ü hem yazın hem de kışın çok sevdik." diye konuştu.