Uzunçayır'daki denetimlerde 305 kişi yakalandı

Söğütlüçeşme-Beylikdüzü metrobüs hattının en yoğun duraklarından biri olan Uzunçayır'da polis ve özel güvenlikçilerin yaptığı denetimlerde son 4 ayda 305 şüpheli yakalandı, 865 gram uyuşturucu madde ve 430 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Söğütlüçeşme-Beylikdüzü metrobüs hattı, günlük 1 milyona yaklaşan yolcu sayısı ile İstanbul'un toplu ulaşımında önemli bir yere sahip.

Uzunçayır durağı da hattın en yoğun ve kalabalık aktarma durakları arasında yer alıyor. Metro, otobüs ve minibüs duraklarına bağlantısı, çevresinde bulunan alışveriş merkezleri ile önemli bir konumda bulunan durağı, Anadolu Yakası'ndan metrobüse binen her iki yolcudan biri kullanıyor.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve motosikletli yunus ekipleri, durakta 24 saat esasına göre uygulama yapıyor. Şüpheli görülen yolcuların üst araması ve Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılırken, el ve sırt çantaları ile valizler dedektörlerle taranıyor. Durakta yılbaşından bu yana, yaklaşık 100 bin kişinin GBT'sine bakıldı.

Bu kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 305 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda çok sayıda kesici ve delici alet, 865 gram uyuşturucu madde ile 430 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri, toplu ulaşımda polisin güvenlik önlemleri ve asayiş uygulamalarının süreceğini bildirdi.