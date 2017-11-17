Uzman Onbaşı Kızılca'yı şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde güvenlik güçleri ve terör örgütü PKK mensupları arasındaki çatışmada, Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca'nın şehit edilmesi olayının faili terörist Tanış Memiş ile birlikte 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hazro ilçesinin Kırmataş köyü mülki sınırları içerisinde yol kontrol ve arama noktasında dün 18.30 sıralarında terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucunda Silvan ilçe merkezinde 3 Ekim'de Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca'nın şehit edilmesi olayının faili Xebat kod isimli Tanış Memiş ile birlikte 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terör işbirlikçisi yakalandı.

Teröristlerle birlikte 2 kalaşnikof, 8 şarjör, 240 fişek, tabanca ve el bombası ele geçirildi.

Hazro Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesinin ardından delil niteliğindeki silah, mühimmat, malzemeler ile teröristlerce kullanılan araç muhafaza altına alınarak soruşturmaya başlandı.

Teröristlere ait patlayıcı

Ayrıca, Hazro ilçesinin Gedikalan köyü mülki sınırları içerisindeki taş ocağı civarındaki yola teröristlerce el yapımı patlayıcının döşendiğine ilişkin yapılan ihbar üzerine dün gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bir kısmı toprağa gömülü, bir kısmı dışarıda kalmış vaziyette 16 rulo halinde 4 bin metre infilaklı fitil, 2 bin 310 elektrikli fünye, 31 ateşleme anahtarı, 16 dijital saatli ateşleme düzeneği, 15 kilo 600 gram plastik patlayıcı bulundu. Patlayıcı düzenek, olay yerinde imha edildi.

Kaçtıkları değerlendirilen teröristlerin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

Öte yandan, Bismil ilçesinin Tepe köyü Gergeri Tepe mevkisinde dün düzenlenen operasyonda, tarlaya gömülü LPG tankı içerisinde 12 anti-tank roketatar mühimmatı ile 12 sevk fişeği bulundu.

Roketatar mühimmatı ile sevk fişekleri cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edildi.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.