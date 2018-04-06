Uzman erbaşlar siyah kep taktı

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nda, 37. dönem uzman erbaşlar, 370. dönem kısa dönem erler, 27. dönem sözleşmeli erler ile 1998/1 tertip erler için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tümen sancağının tanıtılmasının ardından ant içme törenine geçildi.

Çanakkale, Kurtuluş ve Kore Savaşları ile Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan üniformaları giyen birliklerin de katıldığı törende askerler, silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralandı. Askerler, daha sonra Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti.

Daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'ın gönderdiği kutlama mesajı okundu.

Korgeneral Öngay mesajında, "Unutmayın ki barışta muharebe eder gibi eğitim yapan, savaşta eğitim yapar gibi muharebe eder. Siz ne kadar eğitimli olursanız, sizlere verilen silah, araç ve sistemleri o kadar etkili kullanırsınız, kondisyonunuz o kadar iyi olur ve moral motivasyonunuz o kadar yüksek olur. Tüm bunlara bağlı olarak da ordumuz o kadar güçlü olur" dedi.

Korgeneral Öngay'ın mesajının okunmasının ardından, birliğe ilk katılan sözleşmeli er Ali Güven, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Vatani görevini aynı birlikte yapan dede ve babalara hediye

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanı Albay Burç Pekin, başarılı erlere ve birliğe ilk katılan askerlere hediye ve başarı belgelerini verdi.

Vatani görevini aynı eğitim birliğinde yapan ve törene katılan askerlerin dede ve babalarına da katılım belgeleri ve hediyelerini takdim eden Albay Pekin, buradaki konuşmasında, unutulmayacak bir törene şahitlik ettiklerini söyledi.

Yemin törenini coşkuyla izleyen aileler tören sonunda çocuklarıyla buluşurken duygu dolu anlar yaşandı.

Kaynak: AA