Uzman erbaşlar 'mavi bere' taktı

Komutanlıkta düzenlenen törene, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir ve askerlerin aileleri katıldı.

Eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı ve sancağın önünde silaha el basarak yemin etti. Yeminin ardından uzman erbaşlar komando beresi taktı.

Bozdemir, ordunun en önemli örf ve adetlerinden olan ant içme töreninin manevi değerinin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu yeminin şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri safına katılmanın, vatan savunması görevinin devralmanın teminatı olduğunu belirten Bozdemir, yeminin devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne uzanan bütün kolların kesileceğinin, kem gözlerin oyulacağının ifadesi olduğunu kaydetti.

Komando andının ardından uzman erbaşlar, aileleriyle hasret giderdi.

AA