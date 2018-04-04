Uzman erbaş olacak güvenlik korucuları gün sayıyor

Teröristle mücadelede edindikleri tecrübeden daha fazla istifade edilmesi ve daha etkin kullanılmaları amacıyla görev yaptıkları illerde istihdam edilmek üzere sınavla "Terörle Mücadele Harekatı" eğitimine alınan uzman erbaşların zorlu eğitimleri sürüyor.

Sınavlarda başarılı olan, 231'i şehit yakını bin 45 uzman erbaş adayı, Manisa Kırkağaç 6. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda, tek er muharebe, meskun mahallerde teröristle mücadele, patlayıcı madde ve tuzaklarla mücadele, silah bilgisi ve atış, dağ ve ormanlarda harekat, toplumsal olaylara müdahale ve ilk yardım konularında dersler alıyor.

Uzman erbaşların 8 Ocak 2018'de başlayan 16 haftalık "Terörle Mücadele Harekatı" eğitimleri, 27 Nisan'da düzenlenecek törenle taçlandırılacak. Mezun olacak uzman erbaşlar, güvenlik korucusu olarak görev yaptıkları il jandarma komutanlıklarındaki asayiş komando birliklerinde görev yapmaya başlayacak.

Gönüllü korucular da faydalanabilecek

Öte yandan, güvenlik korucusu kaynaklı uzman erbaş temininin, gönüllü güvenlik korucularını da kapsayacak şekilde, korucu istihdam edilen 32 kente yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 1441'i güvenlik korucusu, 1267'si gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere 2 bin 708 korucu Jandarma Genel Komutanlığı'na başvurdu.

Yapılan sınavlarda başarılı olan 849'u güvenlik korucusu, 765'i gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere 1614 uzman erbaş adayı, sağlık muayenesi için hastanelere sevk edildi.

Hastaneden "Komando uzman erbaş olur" raporu alan korucular, Yenifoça ve Kırkağaç'ta bulunan jandarma komando eğitim birliklerinde eğitime alınacak.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı asayiş komando birliklerinde tim personeli olarak görev yapacak.

Uzman erbaşlar astsubay ve subay da olabilecek

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle en az ön lisans mezunu uzman erbaşlar arasından dördüncü hizmet yılını tamamlayıp sekizinci hizmet yılını bitirmemiş olanların astsubaylığa, fakülte mezunu astsubaylardan ise en az kıdemli çavuş rütbesinde ve astsubay olarak dördüncü hizmet yılını tamamlamış, yedinci hizmet yılını bitirmemiş olanların subaylığa müracaat edebilmesinin de önü açıldı.

Terör örgütlerine karşı güvenlik güçleriyle omuz omuza mücadele eden güvenlik korucuları arasından temin edilecek uzman erbaşların, yöre insanı olması, mahalli lisan bilmesi, bölgenin örf, adet ve geleneklerine hakim olması ve operasyonlara beraber katılacakları birliklerin üstün disiplininin ateş ve manevra gücü ile birleşmesi sonucunda terörle mücadele harekatına önemli katkı sağlamasını bekleniyor.

Bu arada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2018 yılı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda güvenlik korucularından uzman çavuş alınacağına ilişkin konuşmasının ardından 2803 sayılı "Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu"nda 694 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) doğrultusunda yapılan değişiklikle istihdam edilecek uzman erbaş adaylarının müracaat yaşı üst sınırı 27'ye çıkarılmıştı.

Bu kapsamda uzman erbaş olabilmek için Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van'dan 2 bin 85 güvenlik korucusu müracaat etmiş, 1045'i eğitime kabul edilmişti.

Kaynak: AA