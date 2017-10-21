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Uzman çavuşu şehit eden teröriste iki kez müebbet istemi

Lice'de Piyade Uzman Çavuş Arıyeşil'in şehit düştüğü terör saldırısının ardından yakalanan PKK'lı terörist hakkındaki iddianame mahkemece kabul edildi.

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Uzman çavuşu şehit eden teröriste iki kez müebbet istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Lice ilçesinde Piyade Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil'in şehit düştüğü terör saldırısının ardından yakalanan PKK'lı terörist Emrullah Demir hakkında hazırlanan iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK'nın 1984 yılından itibaren yurt içinde çok sayıda öldürme, yaralama, soygun, gasp, yol kesme, köy ve karakol basma ile kundaklama gibi çok sayıda saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Lice'de 25 Kasım 2016'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda sıcak temas sağlanması üzerine çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Arıyeşil'in şehit düşmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen "Bayrak 30 Operasyonu"nda 6 teröristin tespit edildiği belirtilen iddianamede, teröristlere F-16 savaş uçağı ve taarruz helikopterleriyle müdahalede bulunulduğu kaydedildi.

İstenen ceza

İddianamede, Emrullah Demir hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: teröristler, PKK, lice, Diyarbakır
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