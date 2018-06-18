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Uzman Çavuş Uğur Sağlam'ı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Hani'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Uzman Çavuş Uğur Sağlam'ın şehit edildiği saldırının faili olduğu belirlenen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Uzman Çavuş Uğur Sağlamı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Valiliği'nde yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıturalı Mahallesi Kılareş mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik gece başlattığı operasyonda bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada, 24 Mayıs'taki terör saldırısında yaralanan, 9 Haziran'da hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Uzman Çavuş Uğur Sağlam'ın şehit edilmesi olayının faili oldukları belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildi.

Operasyonda 2 uzun namlulu silah, roketatar, tabanca, 3 roketatar mühimmatı, el bombası, gece görüş dürbünü ve telsiz ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, hani, şehit Uzman Çavuş Uğur Sağlam
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