  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Uzman Çavuş Kayan son yolculuğuna uğurlandı

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Salih Kayan, memleketi Samsun'un Ladik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Uzman Çavuş Kayan son yolculuğuna uğurlandı

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Salih Kayan, memleketi Samsun'un Ladik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Adana'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Kayan'ın (27) cenazesi, Ladik Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Bir süre burada bekletildikten sonra alınan şehit Kayan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Avcı Sultan Mehmet Camisi bahçesine götürüldü. Ladik 80. Yıl İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, şehit Kayan'ın naaşının geçişi sırasında Türk bayrağı açarak asker selamı verdi.

Şehidin cenazesine katılan silah arkadaşları da cenazenin başından bir an olsun ayrılmayarak, gözyaşı döktü.

Şehit Kayan'ın naaşı, ikindi namazının ardından Samsun Müftüsü Veysel Çakı'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Doğankaş Mahallesi'ndeki kabristanlıkta toprağa verildi.

Cenazeye katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şehit Kayan'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Ankara'da yaşayan şehidin bir yıl önce evlendiği eşi Büşra Kayan'ın hamile olduğu öğrenildi. Kayan'ın Şırnak'ta görev yaptığı ve geçici görevle Hatay'a görevlendirildiği belirtildi.

Törene şahidin ailesinin yanı sıra Bakan Kılıç, Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Etiketler: şehit cenaze, Uzman Çavuş Kayan
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