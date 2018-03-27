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Buradasınız : » » Uzlaştırmacı sınav sonuçları açıklandı

Uzlaştırmacı sınav sonuçları açıklandı

Türkiye'de ilk kez uzlaştırmacı olarak görevlendirileceklerin belirleneceği sınavın sonuçları belli oldu.

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Uzlaştırmacı sınav sonuçları açıklandı

Sanık ile mağdur arasında uzlaşma sağlayacak uzlaştırmacı olmak isteyen 30 bin 700 adayın katıldığı sınav, 11 Mart'ta yapıldı. Sınav sonuçlarının açıklandığını Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu. 

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uzlaştırmacı sınav sonuçlarının açıklandığını bildirerek, uzlaştırmacıları tebrik etti.

Sınav sonuçlarına, Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA 

Etiketler: uzlaştırmacı, Adalet Bakanlığı
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