Uzlaştırmacı sınav sonuçları açıklandı

Sanık ile mağdur arasında uzlaşma sağlayacak uzlaştırmacı olmak isteyen 30 bin 700 adayın katıldığı sınav, 11 Mart'ta yapıldı. Sınav sonuçlarının açıklandığını Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu.
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uzlaştırmacı sınav sonuçlarının açıklandığını bildirerek, uzlaştırmacıları tebrik etti.
Uzlaştırmacı Sınav sonuçları açıklanmıştır. Tüm uzlaştırmacıları tebrik ederim. Hayırlı olsun. https://t.co/u7qaThpTjV— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 27 Mart 2018
Sınav sonuçlarına, Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.
Kaynak: AA