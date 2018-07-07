Üzerine sıcak su dökülen bebek askeri helikopterle kurtarıldı

Bingöl Adaklı Çetan Mahallesi'nde yaşayan 11 aylık Yakup İrgören, evde çay içildiği sırada uzandığı demlikteki suyun üzerine dökülmesi sonucu ağır yaralandı.
Minik Yakup'un ailesi hemen durumu 112 Acil Sağlık ve jandarmaya iletti.
Bingöl Valiliği koordinesinde askeri helikopterle Adaklı'dan alınan minik Yakup, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücudunda birinci derecede yanık bulunan Yakup bebek, buradaki ilk müdahalenin ardından Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA