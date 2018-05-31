  • 31 MAYIS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.463
    EURO 5.224
  • BIST 103948.2
    ALTIN 187.14
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Uzaklaştırma cezası aldığı eve çatıdan girmek isterken 5'inci kattan düştü

Uzaklaştırma cezası aldığı eve çatıdan girmek isterken 5'inci kattan düştü

Bursa İnegöl'de mahkeme tarafından evden uzaklaştırma cezası verilen Samet Ç., çocuklarını görmek için 5'inci kattaki evine çatı katından girmek isterken düştü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Uzaklaştırma cezası aldığı eve çatıdan girmek isterken 5inci kattan düştü

İnegöl'de oturan 39 yaşındaki Samet Ç.'ye, 2 çocuğunun annesi olan Rus asıllı Tatyana Ç.'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla bir ay süreyle evden uzaklaştırma cezası verildi.

İddiaya göre çocukları 2 yaşındaki Ömer ile 3 yaşındaki Elif'i görmek için TOKİ Konutları'nın bulunduğu binaya gelen Samet Ç., mahkeme kararına rağmen 5'nci kattaki evlerine gitti. Eşinin kapıyı açmamasına sinirlenen Samet Ç., 7 katlı binanın çatısına çıktı. Bulduğu halatın bir ucunu çatıya bağlayıp diğer ucunu beline bağlayan Samet Ç., kendini boşluğa bıraktı. 5'inci kattaki dairesinin balkonuna inmeye çalışan Samet Ç., halatın kopması sonucu 15 metre yükseklikten beton zemine düştü.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Samet Ç., ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Samet Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis tarafından ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tatyana Ç., kendisine şiddet uygulayan eşi hakkında boşanma davası açtığını, mahkeme tarafından evden uzaklaştırma cezası verilmesine rağmen eşinin eve gelmek istediğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
 

Etiketler: uzaklaştırma cezası, mahkeme, kadına şiddet, dava
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER