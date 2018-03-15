Uyuşturucuyu yufka paketlerinin arasına gizlemişler

Aydın'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, şehir çıkışındaki kontrol noktasında şüphelenilen bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği Çayra'nın da katıldığı aramada, otomobilin bagajında yufka paketleri arasında gizlenmiş 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 500 gram metamfetamin ve 100 gram skunk bulundu.
Gözaltına alınan sürücü Ö.S., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: AA