Uyuşturucuyu sobada yakarken suçüstü yakalandılar

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Hava sıcaklığının 25 derece olmasına rağmen bacasından duman tüttüğü görülen bir eve ekipler baskın düzenledi.

Ekipler, koçbaşıyla kapıyı kırarak girdikleri evde, Metin A. (37), Murat Y. (45), Ramazan K. (36), Cumali A. (20), Hasan T. (31), Azada A. (29) ve Bayram K.'yi (20) gözaltına aldı.

Şüphelilerden kapıya ek 4 kilit daha

Zanlıların, sobada "skunk" adı verilen uyuşturucuyu yakmaya çalıştığını belirleyen ekipler, sobayı söndürdü. Polis, sobadan çıkardığı 23 paket uyuşturucuya el koydu.

Ayrıca, evde yapılan incelemede şüphelilerin normal kilit haricinde, kapıya 4 kilit daha yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Cumali A. tutuklanırken, diğerleri salıverildi.

Ekipler, aynı mahalledeki başka bir operasyonda ise soba içinde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan Ali K. (39) tutuklandı, Bahar Y. ise Cumhuriyet Savcısı'na verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA