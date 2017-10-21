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Uyuşturucuyu oyuncak ayıya ve tuvalet borusuna saklamışlar

Adana'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüphelinin evlerinde yapılan aramada tuvalet borusu ve oyuncağın içine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.

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Uyuşturucuyu oyuncak ayıya ve tuvalet borusuna saklamışlar

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ulubatlı, Meydan ve Dağlıoğlu mahallelerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada oyuncak ayının içine ve tuvalet borusuna saklanmış 65 pakette 200 gram eroin ile 6 kilo 400 gram esrar, bir tabanca ve av tüfeği ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, Adana
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