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Buradasınız : » » Uyuşturucuyu org çantasına gizlemişler

Uyuşturucuyu org çantasına gizlemişler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde org çantalarının içerisinde 7 kilo 375 gram eroin yakalandı.

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Uyuşturucuyu org çantasına gizlemişler

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6 Ekim günü ilimiz Yüksekova ilçesinde bulunan bir kargo firmasına ait araçta Rüzgar isimli narkotik arama köpeği ile yapılan aramada 3 adet org olarak tabir edilen müzik aleti çantası içerisinde toplamda 7 kilo 375 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. 2 kişi gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Etiketler: uyuşturucu, Hakkari
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