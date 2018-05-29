Uyuşturucuyu koku sürerek gizlemeye çalışmışlar

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Sarıçam ilçesi yakınında kontrol noktası oluşturarak, şüphelendiği araçlarda arama yaptı.

Diyarbakır'dan kente kasası boş halde gelen bir kamyonda yapılan arama sırasında narkotik dedektör köpeği "Oscar" aracın kasasına tepki verdi.

Bunun üzerine kasanın zeminindeki metal levhaları söken ekipler, levhaların altındaki gizli bölmede 10 büyük poşet buldu.

Poşetleri inceleyen ekipler, 76 kilo 300 gram esrar ele geçirdi.

Kamyon şoförü tutuklandı

Bu arada, dedektör köpeğin esrar kokusunu almasını önlemek için uyuşturucunun bulunduğu poşetlere esans sürüldüğü belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan kamyon şoförü 57 yaşındaki H.S., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA