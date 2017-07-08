Uyuşturucuyla mücadele için gün boyu sokakta nöbet tutacaklar

Konya'nın Karatay ilçesindeki Doğanlar Mahallesi'nde gençler, uyuşturucu madde satışının önüne geçmek için gün boyu sokakta nöbet tutacak.

Muhtarlık binası önünde toplanan kalabalık adına açıklama yapan İsmail Çokkaynar, mahallelerinde uyuşturucu madde satışının önüne geçmek istediklerini söyledi.

Uyuşturucu madde sebebiyle genç yaşta insanların hayatını kaybettiğini ifade eden Çokkaynar, uyuşturucu madde ile savaşacaklarını kaydetti.

Çokkaynar, kimsenin uyuşturucu yüzünden ölmesini istemediklerini belirterek, "Mahalle olarak hem çocuklarımızı hem de diğer çocukları uyuşturucu maddeden koruyacağız. Bu mahallede yaşayan herkes bu durumdan şikayetçi. Mahallenin gençleri olarak her yerde nöbet tutacağız ve uyuşturucu madde alışverişinin önüne geçeceğiz. Bazı anne babaların canı yandı, başka kimsenin canı yanmasın." diye konuştu.

Ellerinde Türk bayraklarıyla alanda toplanan grup, "Mahallemizde uyuşturucu istemiyoruz" sloganı attı.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.