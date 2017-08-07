Uyuşturucuları şemsiye saplarına zulalamışlar

Mersin'de gerçekleştirilen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şemsiye ve araç buzdolabına zulalanmış halde 180 bin 810 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Camişerif Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kargo şirketine Suriye uyruklu şüpheli tarafından içerisinde uyuşturucu madde olan koliler bırakılacağı bilgisine ulaştı.

İstihbarat üzerine düzenlenen operasyonda, kargoya bırakılan 8 araç buzdolabının içerisine gizlenmiş karbon kağıdına sarılı çeşitli renklerde 49 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan ekipler, Çamlıca Mahallesi Şahmurlu Sokak'ta bir eve düzenledikleri operasyonda ise 10 çuvalın içerisindeki 790 şemsiye olduğunu belirledi. Şemsiyeleri incelemeye alan ekipler, saplarına zulalanmış halde 100 bin 920 uyuşturucu hap ele geçirdi. Evin odalarında yapılan aramada da 390 uyuşturucu hap bulundu.

Ayrıca, ekiplerin Menderes Mahallesi'nde yaptıkları çalışmada da 29 bin 700 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüphelinin sorgusu sürüyor.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 Suriyeli şüpheli tutuklanırken, bir zanlının ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.