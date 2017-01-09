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Uyuşturucuları pide ve pizzaların altına yapıştırmışlar

istanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.

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Uyuşturucuları pide ve pizzaların altına yapıştırmışlar

Esenler'de 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 15 kilo 550 gram esrar, 11 bin 250 uyuşturucu hap ve 2 gram eroinin ele geçirildiği operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda görev yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen 12 yolcunun üzerinde, çanta ve bavullarında arama gerçekleştirdi.

Aramalarda 15 kilo 550 gram esrar, 11 bin 250 uyuşturucu hap, 2 gram eroin ve 120 gram kırılmış uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan 3'ü Suriye uyruklu 12 kişiden bazılarının paketledikleri uyuşturucu maddeyi kazaklarının altına vücutlarına kemerle sardıkları, bazılarının da yiyecek kutularındaki pide ve pizzaların altına gizledikleri görüldü.

Gözaltındaki şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. 

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, istanbul esenler, esenler otogarı
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