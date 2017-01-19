Uyuşturucu ticareti suçlularına 18 ile 27 yıl hapis cezası

Kayseri'de bir tırda 50 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan dava açılan tutuklu sanıklardan birine 18 yıl, diğerine 27 yıl hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan tır sürücüsü Erol Yaldız ve Fatih Mehmet Kısakol ile avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan Hasan E. ise duruşmaya gelmedi.

Erol Yaldız savunmasında, suçu bilinçli olarak işlemediğini öne sürerek, "Eşim ve çocuklarım tehdit altında olduğu için uyuşturucuyu Kayseri'ye getirmeyi kabul ettim. Hala da eşim ve çocuklarım tehdit ediliyor." dedi.

Fatih Mehmet Kısakol ise kendisinin kimseyi tehdit edecek gücü olmadığını savundu.

Yaldız'ın yalan söylediğini ileri süren Kısakol, "Ben yalanlarına cevap veremiyorum. Profesyonel olarak hazırlanmışlar." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Erol Yaldız'a 18 yıl hapis ve 36 bin lira para, Mehmet Fatih Kısakol'a ise 27 yıl hapis ve 54 bin lira para cezası verdi.

18 Haziran 2016'da Van'dan Kayseri'ye gelen tırda, ihbar üzerine yapılan aramada 50 kilogram eroin ele geçirilmiş, sürücü Erol Yaldız ile olayla ilişkileri olduğu gerekçesiyle Fatih Mehmet Kısakol ve Hasan E. hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan dava açılmıştı. AA