Uyuşturucu tacirlerinin 'Ana'sı yakayı ele verdi

Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonda, sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiği ileri sürülen "Ana" lakaplı kadın yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, Zafer Mahallesi Ünallar Sokak'ta bir eve düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticaretiyle uğraşanlar arasında "Ana" olarak bilinen Aysel U'yu (51) gözaltına aldı.

Evinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ve 57 mermi ele geçirilen zanlının, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu bildirildi.