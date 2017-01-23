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Buradasınız : » » Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Diyarbakır'da 2016'da gerçekleştirilen operasyonlarda 73 milyon 668 bin kök kenevir ile 83 ton 847 kilogram esrar ele geçirildi.

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Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Diyarbakır'da geçen yıl düzenlenen operasyonlarda 73 milyon 668 bin kök Hint keneviri ile 83 ton 847 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2016'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında çok sayıda operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 73 milyon 667 bin 598 kök kenevir, 83 ton 847 kilogram esrar, 1 kilo 477 gram eroin, 698 gram kokain, 3 kilo 616 gram metamfetamin, 18 bin 694 uyuşturucu hap, 7 uzun namlulu silah, 15 av tüfeği, 30 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 37 şarjör ve 929 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 824 şüpheliden 467'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Etiketler: Diyarbakır, uyuşturucu
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