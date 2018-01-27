Uyuşturucu tacirlerine darbe

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.S. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman'da 2 kişiye tutuklama

Karaman’da düzenlenen operasyonda, 208 gram esrar, 1 hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İstanbul ve Ankara'da otomobile gizlenmiş uyuşturucu bulundu

İstanbul Ümraniye’de seyir halindeki bir otomobile düzenlenen operasyonda, jantların içerisine yapılan özel bölmelere zulalanmış 21 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ise durdurulan 2 araçta 1 kilo 280 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İzmir'de 3 gözaltı

İzmir'in Bayındır ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 318 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA